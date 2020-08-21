Европейская и американская мафия занялась воровством картонных коробок

В штаб-квартире испанской природоохранной службы Seprona висит карта Мадрида, помеченная множеством точек. Здесь прочерчено 18 маршрутов, пересекающих весь город. Может показаться, что ищут серийного убийцу (особенно, учитывая, что штаб находится в полицейском участке), но это не так. Ловят охотников на картон. В Мадриде уже несколько лет орудуют банды похитителей картонных коробок. Они обносят мусорки, свалки и даже склады в поисках «бежевого золота», пишет DISGUSTING MEN.

Может показаться, что в этом нет ничего плохого — парни убирают мусор с улиц и, в отличие от коммунальных служб, не просят за это денег. Однако их действия стоили муниципалитету Мадрида 16 миллионов евро. А все из-за того, что компании по переработке вторсырья упускают свой основной источник дохода. Городские власти тоже оказываются в убытке, ведь они получают от этого долю.

Муниципалитет Мадрида ввел мусорные баки с узкими оконцами, но воры умудряются пробраться даже туда. Какое-то безумие.

Полиция пыталась бороться с «картонными» ворами, надеясь на штрафы и гражданскую помощь, но это никак не помогло. Много ли штрафа можно взять с подневольного бродяги, который роется в мусорке? А граждане, и тем более хозяева магазинов и ресторанов, только рады пропаже картона: каждую ночь словно по волшебству пропадает половина всего мусора, и никто не берет за это денег. Кто в здравом уме будет жаловаться на такое в полицию?

В 2018 власти Мадрида, уставшие от многомиллионных убытков, запросили помощь у Seprona и вот, спустя пару лет работы, ее труды увенчались успехом. Вместе с полицией она организовала операцию «Харти» (по-румынски это означает «бумага»), и в итоге оказались задержаны 42 члена самой крупной из картонных банд. Только трое их них — испанцы, остальные — румыны. Их обвиняют в краже и перевозке более 67000 тонн отходов в год. С 2015 года они зарабатывали на этом в среднем 10 млн евро. Предполагается, что банда контролировала 11 из 18 маршрутов, по которым работают нелегальные сборщики мусора.

Все это — только один эпизод глобальной войны с криминальным оборотом картона. Мафия научилась делать деньги на вторсырье и отходах, едва они начали приносить деньги. Те же китайские триады по одной из версий поднялись на контроле ассенизаторов. В конце XIX века золотари были одним из самых бесправных и презираемых сообществ, однако их название оправдывалось: продажа человеческих отходов фермерам приносила огромные деньги. Правда, не самим ассенизаторам, а триадам.

История повторяется в наши дни, но уже со вторсырьем, ведь он приносит огромные доходы. Один лишь легальный рынок переработки картона в мире оценивают в 5.3 миллиарда долларов. Сколько приносит нелегальный — неизвестно даже примерно. Это — еще одна причина, по которой мусором так заинтересовалась мафия. Его источники невозможно отследить, а перепродажа и переработка помогает в отмывании денег. Учитывая, что криминальные структуры нередко контролируют еще и доставку картона до места назначения (как правило, это Юго-Восточная Азия), они еще и умудряются возить в нем контрабанду и наркотики. Настоящая золотая жила.

С началом эпидемии теневой рынок бумажного мусора испытал расцвет: цена за тонну картона поднялась с 80 до 140 евро. Так что пока мадридские похитители картона ожидают суда, в других городах мафия вторсырья становится богаче. Проблема кражи мусора особенно остро стоит в Лондоне, Нью-Йорке и Калифорнии. Если все пойдет так и дальше, в крупных городах могут появиться специальные отделы по борьбе с кражей мусора — ориентируясь на мадридский опыт.