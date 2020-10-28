Европол обнародовал список самых опасных насильников

Полицейская служба Евросоюза Европол начала в интернете кампанию по розыску 18 самых опасных в Европе преступников, совершивших преступные деяния на сексуальной почве. Часть из них уже осуждены заочно, а другие — находятся под подозрением.

Об этом сообщает DW.

В рамках кампании «Europe’s Most Wanted» («Самые разыскиваемые в Европе») планируется задержать этих беглецов. Европол просит население оказать содействие в задержании разыскиваемых лиц.

Их список будет на протяжении четырех недель находиться на сайте ведомства, а также в соцсетях. В кампании участвуют 19 европейских стран. Граждане имеют возможность сообщать информацию анонимно.

Это уже вторая подобная онлайн-кампания, проводимая Европолом. Первая прошла в 2016 году. С тех пор ведомство задержало 91 преступника. В 33 случаях задержание удалось произвести благодаря информации от населения. // РБК-Украина