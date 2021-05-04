ФБР передали новое досье о связи Трампа с Кремлем, — СМИ

В нем есть новые данные о вмешательстве России в американские выборы и детали российских контактов главы предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта.

Бывший агент британской разведки МІ-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе досье на Дональда Трампа за период его президентства.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник.

Во время пребывания Трампа в Белом доме Стил направил американским властям ряд разведывательных отчетов, включая информацию о «возможных сексуальных подвигах» 45-го президента США.

«Дальнейшее предоставление Стилом информации ФБР, похоже, подтверждает достоверность его первого досье, которое стало поводом для расследования прокурором Робертом Мюллером российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году», — отмечает издание.

В нем, в частности, были детализированы обвинения в неправомерных действиях, заговоре и сотрудничестве между президентской избирательной командой Трампа и правительством Владимира Путина.

После этого Стил через свою компанию Orbis Business Intelligence продолжал передавать информацию США.

Второе досье содержит новые данные о вмешательстве России в американские выборы и детали российских контактов главы предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта.

Напомним, в октябре 2020 года Трамп поручил рассекретить документы о вмешательстве России в американские выборы. // LB.ua