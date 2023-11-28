Фінляндія повністю закриває кордон з Росією

Фінляндія вирішила тимчасово закрити останній діючий пункт пропуску на кордоні з Росією, рішення набуде чинності опівночі з 29 на 30 листопада і діятиме до 13 грудня.

Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, передає “Європейська правда” з посиланням на Helsingin Sanomat.

Орпо оголосив, що уряд вирішив закрити усі пункти пропуску на кордоні з Росією, з яких на цей час залишався діючим лише КПП “Райя-Йоосеппі” у Лапландії.

Подати заявки на притулок надалі можна буде лише у портах і аеропорту.

Водночас, рішення не торкнеться вантажних залізничних перевезень між Росією і Фінляндією.

Прем’єр акцентував, що причиною рішення стала спроба Росії чинити вплив на Фінляндію, і для Гельсінкі це неприйнятно.

У понеділок на КПП “Райя-Йоосеппі” подали заявки про притулок лише кілька мігрантів, у вівторок – жодного. Проте, за словами Петтері Орпо, Гельсінкі у рішенні керувалося не цифрами, а загальною оцінкою ситуації.

Що було раніше: