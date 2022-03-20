Франція заморозила 172 млрд. євро Центробанку рф та російських олігархів

Франція заморозила загалом 172 мільярди євро, які належали Центробанку рф та російським олігархам.

Про це повідомив міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер, як передає телеканал TF1.

Заморозили кошти Центробанку рф на загальну суму 22 мільярди євро, а також рахунки приватних осіб на 150 мільярдів євро. Окрім цього, була арештована нерухомість загальною вартістю 0,5 мільярда євро, яка належить приблизно 30 росіянам. Також згадують про дві яхти росіян вартістю 150 млн євро.

Ці активи не були вилучені, як уточнює Ле Мер, втім, їхні власники більше не зможуть ними скористатися, перепродати чи монетизувати.

Раніше Брюно Ле Мер заявив: «Ми націлені на серце російської системи — володимира путіна, олігархів, — але також і на всю російську економіку». // Громадське