Француженку, яка вбила вітчима-ґвалтівника, звільнили в залі суду

Француженку Валері Бако, яка застрелила чоловіка, що був спочатку її вітчимом, а потім чоловіком і сутенером, звільнили в залі суду.

Фото, Getty Images / Петицію з вимогою зняти обвинувачення з Бако підписали понад 700 тисяч людей

Її визнали винною та засудили до чотирьох років в’язниці, три з яких — умовно, а рік, що залишився, обвинувачена вже провела під вартою під час слідства, зазначає BBC.

Історія, яка збурила Францію

Бако було 12 років, коли партнер її алкозалежної матері, 37-річний Даніель Полетт, який теж зловживав спиртним, вперше зґвалтував її. Полетта відправили до в’язниці, але, вийшовши через три роки на свободу, він взявся за старе. У 17 років Валері завагітніла. Мати вигнала її та Полетта з дому, і вони стали жити разом.

Полетт змушував дружину надавати сексуальні послуги водіям-далекобійникам у власному мікроавтобусі Peugeot, погрожуючи вбити за відмову. Він також змушував її вступати в лесбійські зв’язки і знімав це на відео. Як встановило слідство, Полетт неодноразово бив її, зламав ніс, наводив на неї пістолет, а одного разу вдарив по голові молотком.

За словами Бако, вона жила, як у в’язниці. Чоловік забороняв їй спілкуватися з людьми під час виходів з будинку і посилав приятелів стежити за нею. Бако народила від Полетта чотирьох дітей. За її словами, вони двічі скаржилися на батька поліцейським, але ті відмовлялися розмовляти з неповнолітніми і просили, щоб мати прийшла до них сама. Один з дітей одного разу побачив замовлену батьком візитівку і запитав у матері, що таке «ескорт-дівчина».

Коли Полетт почав говорити на теми сексу з їхньою дочкою, 14-річною Карлін, Валері Бако вирішила, що з неї досить.

13 березня 2016 року, після «сеансу» з черговим клієнтом, вона вбила Даніеля Полетта одним пострілом в потилицю з його ж пістолета, що зберігався в машині. За допомогою двох старших дітей вона заховала тіло, але в жовтні 2017 року справа випливла назовні. Бако зізналася у вбивстві, і після року в попередньому ув’язненні її відпустили під підписку до суду.

За цей час вона написала 198-сторінкову книгу під назвою «Всі знали», нещодавно опубліковану видавництвом Fayard. «Я повинна була покласти цьому край», — пише Бако, додаючи: «Мені весь час було страшно».

Петицію з вимогою звільнити Бако підписали понад 700 тисяч людей.

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Обвинувачення, висунуте проти Бако, передбачало покарання аж до довічного ув’язнення. Після суду вона заявила, що відчуває «не полегшення, а спустошення — моральне і фізичне». І додала, що просто хоче повернутися до своїх чотирьох дітей. Її адвокат Наталі Томазіні сказала, що «той факт, що ця жінка повернеться до своїх дітей, вже велика перемога».