«Газовщики» убили пенсионера за монеты, выпущенные к Олимпиаде

Преступники пробрались в квартиру москвича под видом сотрудников газовой службы

Олимпийские монеты стоили жизни столичному пенсионеру. Несчастный стал жертвой газовщиков, которые решили переквалифицироваться в преступников и пытали пожилого человека, удерживая его над конфоркой с газом.

Как стало известно «МК», 30 марта 2020 года к 64-летнему пенсионеру, проживающему в квартире на улице Байкальская, пришли сотрудники компании по ремонту газового оборудования и сообщили о проведении проверки.

Как оказалось впоследствии, в дом пожилой мужчина пустил преступников. Пока один отвлекал его внимание разговорами, второй вытащил из лежащего в серванте кошелька накопления – 160 тысяч рублей и 21 доллар.

Владелец квартиры заметил это и попытался помешать. Тогда один из злодеев дважды ударил несчастного деревянной ножкой от табуретки по голове. Затем визитеры связали пожилому человеку руки веревкой и заклеили рот скотчем, подвели к газовой конфорке и заставили дышать. После чего перетащили мужчину в комнату, там надели на голову пакет и задушили накинутым на шею шарфом.

Из квартиры они забрали мобильные телефоны, ювелирные украшения и исторические монеты. В коллекции пенсионера были олимпийские рубли 1978, 1979, 1980 годов, монета номиналом 2 рубля 1994 года (Федора Ушакова).

Примечательно, что когда преступников задержали, выяснилось, что ранее они действительно занимались установкой газового оборудования и газоанализаторов. Оба мужчины ранее уже были судимы по преступлениям небольшой тяжести, но судимости эти погашены. В столице мужчины с 2019 года – приехали на заработки.

Оба злодея пытались убедить суд, что воровать ничего не собирались. Но пенсионер, увидев одного из них в комнате, стал ругаться. В ответ «газовщик» ударил хозяина, а затем уже решил избавиться от него.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы Мосгорсуд приговорил 31-летнего Урузмага Гутнова к 18 годам лишения свободы, 29-летнего Динара Шарафуллина – к 19 годам лишения свободы, каждого со штрафом 300 тысяч рублей. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.