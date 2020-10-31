Гінекологічний огляд пасажирок в Катарі: влада вибачилась за примус в аеропорту

Влада Катару пообіцяла розслідувати ситуацію, коли пасажирок кількох авіарейсів змусили пройти гінекологічний огляд у місцевому аеропорту.

За повідомленнями, на такий крок адміністрація аеропорту пішла після того, як в одному зі смітників летовища знайшли новонароджену дитину, повідомляє BBC.

Відомо, що принаймні з одного літака зняли 18 жінок — серед них дві британки та 13 громадянок Австралії.

Пасажирок провели до автомобілів швидкої допомоги і, нічого не пояснюючи, сказали їм зняти спідню білизну для огляду.

Уряд Катару вже вибачився за те, що сталося, і заявив, що знайдена дитина наразі у безпеці.

У повідомленні йдеться, що новонароджену дівчинку знайшли в поліетиленовому пакеті й після цього одразу ж почали «негайний пошук батьків».

«Хоча метою цих заходів було запобігання втечі винних у жахливому злочині, Катар шкодує через порушення особистих свобод мандрівників, які стали наслідком цих дій», — додають в уряді.

Секретар міністерства закордонних справ Австралії Френсіс Адамсон розповіла, що серед жінок, яких зняли з рейсів, була австралійська чиновниця.

Вона сама не проходила гінекологічний огляд, але одразу повідомила про інцидент австралійську владу.

Австралія засудила поведінку працівників аеропорту, але не стала називати це сексуальними домаганнями — чекає на подальшу реакцію Катару і результати розслідування.