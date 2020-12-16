Инвалид-колясочник зарезал соперника из-за общей любовницы

Много лет дамочка крутила роман с двумя мужчинами одновременно

Подробности убийства инвалидом-колясочником 63-летнего пенсионера в Сергиево-Посадском районе Подмосковья стали известны «МК». Мужчины, работавшие в одном доме культуры, не поделили женщину, и во время разговора «по душам» один зарезал другого.

Как уже сообщал «МК», бывший сторож ДК в Краснозаводске пропал 30 ноября. А спустя две недели его тело было найдено на заброшенной даче. По подозрению в убийстве задержали 37-летнего местного жителя, инвалида-колясочника Максима Фазылова, который вел кружок настольного тенниса для детей в Доме культуры.

Мужчина около восьми лет назад приехал из Украины, получил гражданство. Но новом месте Максим познакомился с 41-летней Татьяной (здесь и далее все имена изменены). У спортсмена возникли чувства, но счастью не суждено было сбыться. Дело в том, что женщина с 2009 года жила с другим мужчиной — сторожем ДК Дмитрием. Однако она не обделяла своим вниманием и нового знакомого. В какой-то момент дамочка бросала одного и уходила к другому, потом возвращалась. Любовный треугольник существовал довольно долго, и мужчины узнали о существовании друг друга.

В феврале этого года возлюбленная вновь вернулась к Максиму, он был счастлив, но недолго. Родственники женщины настояли на том, чтобы она съехала от него, потому что Фазылов якобы на нее плохо влияет. Так и произошло — в апреле пара снова рассталась, а коварная обольстительница вернулась к предыдущему сожителю. Максим впал в депрессию, стал замкнутым, практически ни с кем не общался, только работа его спасала. Периодически его любовница возвращалась и снова исчезала, это бесило его еще больше. Он стал искать встреч с соперником. И несколько раз они виделись. Максим требовал, чтобы тот оставил женщину. «Ты же здоровый мужик, легко найдешь себе другую, а кто посмотрит на меня, инвалида?!» — говорил Максим. Но Дмитрий сдаваться не собирался, он тоже имел чувства к роковой обольстительнице.

Татьяна работает фармацевтом в Сергиевом Посаде. И сожитель отвозил ее на работу и забирал домой на машине. 30 ноября он позвонил любимой и рассказал, что Фазылов вновь назначил ему встречу в деревне Сватково. «Зачем тебе это нужно, вы ведь недавно встречались?» — пыталась отговорить его Татьяна. Но встреча все-таки состоялась. Каждый приехал на своей машине. Дмитрий пересел в BMW Фазылова, это были последние минуты его жизни. В ходе очередных разборок спортсмен достал кухонный нож и ударил соперника два раза в грудь и голову. Когда спортсмен понял, что Дмитрий мертв, он решил избавиться от тела. Доехав до одной из деревень, он замотал труп в полиэтиленовую пленку, потом в ковер и забросал другим мусором. Через пару-тройку дней Фазылов приехал на это место еще раз, и видя, что тело не нашли, накидал сверху еще мусора.

Тем временем, когда Дмитрий не вернулся домой, Татьяна забеспокоилась и обратилась в полицию, написав заявление о его пропаже. Но ей и в голову не могло прийти, что максим мог убить его. Хотя до этого он неоднократно ей звонил, просил вернуться, но получая отказы, угрожал ей и ее ребенку расправой. Примерно через две недели, при очередном разговоре Максим рассказал Татьяне об убийстве, та позвонила в полицию и сообщила об этом. Приехали к спортсмену быстро, Фазылов отпираться не стал и во всем сознался, а также указал место, где спрятал труп.

— На допросе мужчина дал следователю признательные показания, рассказав обо всех обстоятельствах и мотивах, совершенного убийства. В ближайшее время с его участием будет проведена проверка показаний на месте, а также криминалистами с применением криминалистической техники будет проведен дополнительный осмотр места происшествия, в том числе автомобиля подозреваемого. Следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.