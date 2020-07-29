Испанские лже-виноделы продали фальсификата в различных странах мира на 100 млн. евро
Испанские налоговики раскрыли схему масштабной фальсификации и сбыта контрафактного вина.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на thedrinksbusiness.com.
Операция по поиску злоумышленников началась еще в сентябре 2018 года. Правоохранители установили, что в схему были вовлечены около 60 компаний, которые занимались производством и продажей фальсифицированного вина. Предприятия развернули свою деятельность в Испании, Нидерландах, Австрии, Бельгии, Франции, Молдове и России.
«Вместо виноградного сусла злоумышленники, производя вино, использовали изоглюкозу или кукурузный сироп», — говорится в сообщении.
В середине июля текущего года правоохранители задержали и арестовали 6 человек: двух организаторов схемы и их «подопечных». Еще 27 человек находятся под следствием.
Предполагается, что своими преступными действиями злоумышленники заработали около 100 млн евро.Tweet