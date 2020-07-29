Испанские лже-виноделы продали фальсификата в различных странах мира на 100 млн. евро

Испанские налоговики раскрыли схему масштабной фальсификации и сбыта контрафактного вина.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на thedrinksbusiness.com.

Операция по поиску злоумышленников началась еще в сентябре 2018 года. Правоохранители установили, что в схему были вовлечены около 60 компаний, которые занимались производством и продажей фальсифицированного вина. Предприятия развернули свою деятельность в Испании, Нидерландах, Австрии, Бельгии, Франции, Молдове и России.

«Вместо виноградного сусла злоумышленники, производя вино, использовали изоглюкозу или кукурузный сироп», — говорится в сообщении.

В середине июля текущего года правоохранители задержали и арестовали 6 человек: двух организаторов схемы и их «подопечных». Еще 27 человек находятся под следствием.

Предполагается, что своими преступными действиями злоумышленники заработали около 100 млн евро.