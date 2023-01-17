Казахстан обмежив росіянам строки перебування в країні

У Казахстані громадян РФ зрівняли в правах з іншими іноземцями.

Казахстан різко посилив правила перебування в країні для громадян Росії – тепер не більше 90 днів за півроку. Відповідну постанову опублікував уряд Казахстану.

Починаючи з 27 січня, громадянам країн Євразійського економічного союзу (Росія, Білорусь, Вірменія і Киргизстан) не можна буде затримуватися в Казахстані більше ніж на 90 днів протягом будь-якого періоду тривалістю 180 днів. У разі порушення іноземця не пустять в країну при наступному візиті.

Це обмеження не стосується тих, хто оформив дозвіл на тимчасове проживання.

Слід зазначити, що раніше єдиним обмеженням для росіян і громадян інших країн ЄвразЕС в Казахстані була вимога хоча б раз за три місяці оновити термін легального перебування в країні. Для цього було достатньо перетнути кордон і тут же повернутися назад. Такий метод називається “візаран”.

Війна в Україні – позиція Казахстану

Казахстан формально є одним з найближчих військових союзників і економічних партнерів РФ. Він входить в російський “аналог НАТО” – ОДКБ і Євроазійський економічний союз.

Однак Казахстан відразу відмовився брати участь у війні проти України і заявив про нейтралітет. Також Казахстан відмовився визнати “незалежність” створених Росією псевдоутворень на території РФ та їх подальшу анексію.

Після того, як у Росії оголосили “часткову мобілізацію”, сотні тисяч російських чоловіків виїхали до Казахстану, що створило певну напруженість в країні. // УНІАН