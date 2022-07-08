Казахстан виходить з угоди «кремлівського» СНД про валютний комітет

Документ вже набрав чинності.

Казахстан виходить з угоди Співдружності Незалежних Держав (СНД) 1995 року про міждержавний валютний комітет.

Про це йдеться в указі президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, повідомляють місцеві ЗМІ.

«Затвердити протокол про припинення дії Угоди про створення міждержавного валютного комітету від 26 травня 1995 року, здійснений у Мінську 25 жовтня 2013 року», — йдеться в указі.

Документ вже набрав чинності.

Зазначимо, комітет створювався з метою сприяння організації багатостороннього співробітництва у валютно-платіжних і кредитних відносин, зближення і вдосконалення валютного законодавства, що зачіпає багатосторонні розрахункові і кредитні відносини, розвитку форм і методів координації грошово-кредитної і валютної політики держав-учасниць угоди про створення платіжного союзу держав-учасників СНД, а також співробітництва і здійснення узгоджених дій у питаннях валютного контролю.

Казахстан приєднався до угоди 6 листопада 1998 року, поряд з такими країнами як Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Узбекистан, Росія, Таджикистан, Киргизстан та Молдова. Але вже у 2013 році, у тому ж Мінську, під головуванням Олександра Лукашенка, від цього органу вирішили відмовитись, і підписали рішення про скасування МВК.

Погіршення відносин між Казахстаном і Росією

Напередодні Касим-Жомарт Токаєв доручив Національній нафтогазовій компанії налагодити продажі нафти в обхід Росія.

Заява Токаєва про необхідність диверсифікації поставок нафти прозвучала на тлі рішення російського суду на 30 днів зупинити роботу «Каспійського трубопровідного консорціуму». На цю компанію припадає 80 % експортованої Казахстаном нафти, в тому числі з родовища Тенгіз. Приводом назвали екологічні порушення на кшталт неправильного оформлення документації за планом ліквідації аварійних розливів нафти. Станом на 6 липня експорт сировини тривав, КТК оскаржить рішення в суді.

Минулого місяця Росія зупиняла відвантаження казахстанської нафти через термінал Новоросійського порту (його використовує КТК). Причиною було розмінування від мін часів Другої світової війни.

Проблеми в роботі КТК стали виникати після того, як Токаєв в рамках візиту на Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ) заявив про неможливість визнання так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки«. А також після того, як Мінфін Казахстану опублікував проект наказу, що забороняє поставку в Росію і Білорусь товарів, які потрапили під західні санкції. // УНІАН