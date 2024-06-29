Колишнього посла Білорусі у Німеччині знайшли мертвим після допитів у КДБ

У Мінську раптово помер колишній посол Білорусі у Німеччині Денис Сидоренко, про це повідомило Міністерство закордонних справ Білорусі. Інформація про причини смерті дипломата відрізняється. В офіційному некролозі вони не вказані.

Видання «Наша Нива» пише, що Сидоренко випав з вікна висотки у Мінську. За даними видання, це було самогубство: дипломат, який повернувся на батьківщину навесні цього року, не витримав тиску Комітету державної безпеки (КДБ). «Не вилазив із поліграфів та допитів», — повідомили джерела.

Сидоренко працював послом у Німеччині 8 років. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко звільнив його 11 березня. За словами джерел, після повернення у дипломата виникли проблеми з працевлаштуванням.

Інформацію про те, що Сидоренко не зміг здобути нову посаду, підтвердив і колишній посол Білорусі у Франції, заступник лідерки опозиції в Об’єднаному перехідному кабінеті Павло Латушко. Дипломата хотіли призначити до центрального апарату МЗС, для чого йому потрібно було пройти поліграф, розповів він виданню «Дзеркало».

«Наскільки я розумію, він не зміг пройти його з першого разу. Через це виникли певні труднощі», — зазначив Латушко, додавши, що після провалу тесту Сидоренко став об’єктом уваги КДБ, який сьогодні фактично повністю визначає кадрову політику міністерства, перевіряючи співробітників на лояльність режиму.

«Обставини смерті Дениса Сидоренка трагічні та символізують злочинний режим Олександра Лукашенка. Якщо звинувачення на адресу КДБ правдиві, винні мають бути включені до списку санкцій ЄС», — заявив Bild депутат Бундестагу Томас Хакер.

Сидоренко був послом Білорусі в Берліні з 2016 по 2024 рік і публічно виступав за збереження добрих стосунків із Євросоюзом. За словами Латушка, дипломат був людиною з команди глави МЗС Володимира Макея, який також помер за загадкових обставин у листопаді 2022 року.

«Наша Нива», посилаючись на чотири незалежні джерела у сфері держуправління та медицини, повідомляла, що 64-річний міністр міг накласти на себе руки. Макей вважався «найзахіднішим соратником Лукашенка» і один із небагатьох зберіг посаду після протестів. Через нього агрофюрер комунікував із Євросоюзом та США.

Видання стверджувало, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, підтриманого Лукашенком, Макей «болюче переживав крах курсу, який вів», а диктатор почав підшукувати йому заміну. Крім того, за даними журналістів, міністр мав проблеми в сім’ї. За офіційною причиною, Макей помер від інфаркту.