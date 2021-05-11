Кремль поведет в депутаты террористов, воевавших против Украины

Главная кремлевская партия России «Единая Россия» заявила, что во время выборов в органы власти всех уровней этой осенью будет активно сотрудничать с так называемым «Союзом добровольцев Донбасса». Это организация, которая объединяет россиян, которые воевали против Украины на оккупированной части Донбасса.

Как сообщило руководство единороссов, соглашение об этом партия уже заключила с этим «союзом». Об этом сообщает Радио Свобода.

В «Единой России» с союзом «совпадают цели и задачи», и подписанием соглашения они оформили уже возникшие «братские, деловые» отношения между ними.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак объяснил, что «Единая Россия» планирует «открыть двери, чтобы представители «Союза добровольцев Донбасса» могли быть представлены на самых разных уровнях — от поселковых советов депутатов и районных собраний, городских дум и региональных парламентов и к госдумы».

Председатель правления «СДД» Александр Бородай, который 2014 несколько месяцев действовал как «премьер-министр» группировки «ДНР», со своей стороны, заявил о членах своей организации: «Люди активные, пассионарные и должны реализовываться не только на войне. Мы должны доказать, что мы можем не только воевать, не только защищать Родину на полях сражений, но что-то сделать и в мирной жизни. Поэтому мы выбрали путь вхождения во внутреннюю политику России. И теперь мы с огромным удовольствием говорим, что мы идем на предстоящие выборы вместе с партией «Единая Россия».

Кроме того, Турчак отметил, что «Единая Россия» оказывает помощь группировкам «ДНР» и «ЛНР» — поддерживаемым и направляемым Россией незаконным вооруженным сепаратистским группировкам, которые как части российских гибридных сил захватили части Донецкой и Луганской областей и признаны в Украине террористическими.

Он также заявил, что жители территорий Украины, захваченных этими группировками, которые получили гражданство России, смогут принять участие в выборах в Государственную думу России этой осенью. По его словам, таких в настоящее время 500 тысяч.

Турчак не уточнил, как должно быть организовано голосование на российских выборах этих граждан Украины, которым Россия в нарушение международного права уже два года выдает свое гражданство «в упрощенном порядке».

«Союз добровольцев Донбасса» был создан летом 2015 года. Как заявлял тогда Бородай, который возглавил организацию, уже в то время число таких «добровольцев», то есть граждан России, принявших участие в российской войне против Украины в Донбассе, составляло от 30 до 50 тысяч человек. По версии Бородая, эти люди «социально активные, объединенные идеей русского патриотизма и борются за «русский мир», а своим участием в войне против Украины они «защищали Родину на полях сражений». При этом Россия продолжает называть свою войну против Украины «внутриукраинским конфликтом» или «гражданской войной в Украине». // ZN,UA