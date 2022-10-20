Ліз Трасс оголосила про відставку з посади прем’єра Великої Британії

Ліз Трасс пішла у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії після всього 45 днів перебування на посаді.

Як пише The Guardian, Трасс стане прем’єр-міністром з найкоротшим терміном перебування на посаді в історії Великої Британії.

Оголошення, зроблене Трасс біля Даунінг-стріт, сталося після майже повного випаровування її політичного авторитету, що призвело до падінню ринків, втрати двох ключових міністрів і втрати довіри майже всіх членів парламенту. // УНІАН