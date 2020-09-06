Лондон заявил о причастности Кремля к отравлению Навального

Гангстерская практика российских властей не оставляет сомнений в том, кто стоит за отравлением Навального

Версия о причастности российских властей к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального представляется наиболее правдоподобной. Подобные действия в Лондоне считают «чистым гангстеризмом».

Об этом заявил глава британского МИДа Доминик Рааб, сообщает The Daily Mail.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что в отравлении замешано российские власти, Рааб ответил: «Я думаю, что очень сложно придумать правдоподобное альтернативное объяснение, основанное на послужном списке России».

При этом он напомнил, что «Новичок» был использован в Солсбери. По его словам, это очень опасная субстанция с большим сложностями получения, хранения и применения.

Глава МИД Британии заявил, то Россия должна дать на это ответ. «И я думаю, что нам нужно провести расследование через ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), и России необходимо в полной мере сотрудничать», — добавил министр.

«Использование химического оружия в таком контексте является чистым гангстеризмом, и Россия несет ответственность за то, чтобы никогда не использовать его от имени властей, и, во-вторых, следить за тем, чтобы никто другой не мог использовать его на территории страны», — сказал он. // РБК-Украина