Лукашенко пугает Меркель и Зеленского ответственностью за разжигание беспорядков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение МИД страны предупредить западных лидеров об ответственности за разжигание беспорядков. Он подчеркнул, что информацию о том, что происходит в Белоруссии должны получить и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский.

Лукашенко особо подчеркнул, чтобы МИД не стеснялся предупредить этих лидеров «об ответственности за разжигание беспорядков».

Глава белорусского государства добавил, что финансирование беспорядков, это и есть разжигание. По словам Лукашенко, финансирование все еще продолжается.

Он также отметил, что контрпродуктивно «барабанить гусеницами на границе с Белоруссией» и проводить учения.

«Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится», — приводит Белта слова Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что западные лидеры толкают страну к столкновению с исторически близким братским народом — россиянами. «Этого допустить нельзя. Поэтому надо активизироваться средствам массовой информации», — сказал Лукашенко, давая уже поручение СМИ. // МК