Лукашенко решил сформировать и вооружить дружины «титушек»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил поставить на защиту своего режима народные дружины и при этом усилить их работу. Соответствующее заявление он сделал, назначая новых помощников по Гродненской, Брестской областям и Минску.

Важность народных дружин Лукашенко объяснил на примере Киргизии, когда там начались волнения и хаос и все силовики разбежались.

«Кто взял на себя ответственность? Народные дружины», — ск5азал Лукашенко, добавив дружины собрали разбежавшихся милиционеров, спецслужбы и военных и в течение суток погасили все пожары.

«Поэтому народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать», — передает «Белта» слова Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что нужно сформировать мобильные отряды и включить в них бывших военнослужащих. По словам Лукашенко поступает много обращений от мужиков, бывших афганцев, а от женщин еще больше.

«Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю», — резюмировал Лукашенко. // МК