Лукашенко заявил, что в Беларусь переброшен еще один отряд ЧВК «Вагнера»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на юг страны был переброшен еще один отряд боевиков российской частной военной компании Вагнера.

«Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Это мы должны, когда идет уборка, а мы же у вас ничего не просим, мы должны бегать по лесам. Мы же их всех отловим», — заявил он в ежегодном послании к белорусскому народу.

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба президента Беларуси)

Напомним, что 29 июля стало известно о задержании 33 боевиков подконтрольной Кремлю неофициальной ЧВК Вагнера в пансионате под Минском. В Совбезе Беларуси сообщили, что разыскивают еще около 200 боевиков, находящихся на территории страны.

Власти Беларуси считают, что целью бойцов ЧВК была дестабилизация ситуации в стране перед президентскими выборами, которые должны пройти 9 августа. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков, которые могут быть связаны с критиками президента Александра Лукашенко Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем.

Часть задержанных воевала на Донбассе на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина будет ходатайствовать об экстрадиции боевиков, причастных к преступлениям на территории страны. // НВ

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