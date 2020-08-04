Лукашенко заявил, что в Беларусь переброшен еще один отряд ЧВК «Вагнера»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на юг страны был переброшен еще один отряд боевиков российской частной военной компании Вагнера.

«Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Это мы должны, когда идет уборка, а мы же у вас ничего не просим, мы должны бегать по лесам. Мы же их всех отловим», — заявил он в ежегодном послании к белорусскому народу.

Напомним, что 29 июля стало известно о задержании 33 боевиков подконтрольной Кремлю неофициальной ЧВК Вагнера в пансионате под Минском. В Совбезе Беларуси сообщили, что разыскивают еще около 200 боевиков, находящихся на территории страны.

Власти Беларуси считают, что целью бойцов ЧВК была дестабилизация ситуации в стране перед президентскими выборами, которые должны пройти 9 августа. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков, которые могут быть связаны с критиками президента Александра Лукашенко Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем.

Часть задержанных воевала на Донбассе на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина будет ходатайствовать об экстрадиции боевиков, причастных к преступлениям на территории страны. // НВ