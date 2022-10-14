Маск потрапив під слідство федеральної влади США

Мільярдер зацікавив владу історією з покупкою Twitter.

Мільярдер Ілон Маск перебуває під слідством федеральної влади США. Причиною стала угода з купівлі компанії Twitter на суму 44 мільярди доларів.

Про це пише Reuters.

У судовому документі не вказано, що розслідує федеральна влада США і які органи цим займаються. Компанія Twitter подала в суд на Маска в липні, щоб він закрив операцію. У той же час адвокати Маска зажадали “слідчої таємниці”, коли відмовилися передати запитувані документи.

У Twitter повідомили, що в кінці вересня адвокати Маска надали “журнал привілеїв” із зазначенням документів, які необхідно приховувати, в тому числі чернетки електронного листа від 13 травня в Комісію з цінних паперів і бірж США і слайд-презентація в Федеральну торговельну комісію.

“Ця гра в “ховай м’яч” повинна закінчитися”, – завили в компанії.

Повірений мільярдера Алекс Спіро заявив, що судовий позов Twitter був “невірним напрямком”, а компанія відмовилася коментувати дану інформацію.

Купівля Twitter Ілоном Маском – що відомо

На початку квітня Ілон Маск придбав 9,2% акцій Twitter. Тоді компанія запропонувала йому місце в раді директорів, а бізнесмен відмовився і незабаром висловив бажання придбати Twitter. Йшлося про угоду на 44 мільярди доларів.

Угода не відбулася. У травні Маск запропонував відстрочити угоду через можливість початку нової світової війни, а в липні взагалі відмовився від придбання компанії нібито через порушення Угоди. Він стверджував, що компанія надала неправдиві дані про кількість підроблених акаунтів на платформі. Мовляв, їх більше ніж 5%, про які було заявлено. Twitter на це відповіла позовом, але Маск подав зустрічний.

У жовтні Маск спровокував скандал, коли висловився про ситуацію в Україні і запропонував “мирний план”, згідно з яким Київ повинен “подарувати” Крим Москві для уникнення ескалації та ядерної війни. Згодом йому довелося виправдовуватися з цими словами, а в ЗМІ з’явилася інформація, що мільярдер нібито напередодні спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним. Сам Маск це заперечує.

На тлі скандалу Маск заявив, що все ж хоче завершити операцію і придбати Twitter.

3 жовтня Ілон Маск опублікував у Twitter “мирний план”, який нібито повинен допомогти закінчити війну в Україні, через що розгорівся міжнародний скандал.

Він заявив, що військову агресію РФ нібито зупинить: проведення повторних “виборів” на окупованих територіях України під наглядом ООН, відмова від окупованого Криму, забезпечення водопостачання півострова і прийняття нейтрального статусу для України. Крім цього, інженер заявив, що Крим став українським нібито через “помилку Хрущова”.