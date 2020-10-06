Массовые протесты, штурм парламента и десятки пострадавших правоохранителей: что происходит в Бишкеке (фото, видео)

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В Бишкеке, столице Кыргызстана, массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.

Об этом сообщают #Буквы. 

Фото: АКИPress

ИЗ-ЗА ЧЕГО НАЧАЛИСЬ ПРОТЕСТЫ?

В воскресенье, 4 октября, в Кыргызстане прошли парламентские выборы. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что барьер в 7% преодолели только 3 партии, которые, как считается, связаны с семьей президента Сооронбая Жээнбекова и семьей Матраимовых — одной из самых влиятельных людей страны.

Сторонники 11 партий, которые не преодолели порог, не согласны с результатами выборов. Они требуют проведения повторного голосования

Днем граждане вышли на акцию протеста площадь Ала-Тоо в центре Бишкека. К вечеру на месте, по оценкам АКИpress, собралось около 6 тысяч человек. Все это время акции были мирными.

СТОЛКНОВЕНИЯ С МИЛИЦИЕЙ

Около 20 часов по местному времени Министерство внутренних дел Кыргызстана обратилось к участникам протестов, призвав их разойтись.

“МВД призывает митингующих разойтись с площади Ала-Тоо в Бишкеке. Среди протестующих есть люди, употребляющие алкоголь и пытающиеся нарушить общественный порядок. Напоминаем, что в случае возникновения угрозы здоровью граждан или других неблагоприятных событий ответственность ложится на организаторов митинга, в частности, лидеров нескольких партий и их активных членов. Поэтому мы призываем протестующих разойтись, чтобы обеспечить безопасность граждан и не нарушать покой граждан”, — заявили в МВД.

Ближе к 21 часу, часть митингующих пытались перелезть через забор “Белого дома” (Жогорку Кенеша) — здания, где размещен как кабинет президента, так и парламент.

Когда основная часть демонстрантов попыталась сломать железные ворота, правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.  Позднее этот факт подтвердили в пресс-службе МВД.

“МВД призвало митингующих мирно разойтись на площади Ала-Тоо. Однако участники митинга и его организаторы пытались нарушить общественный порядок и перекрыть движение по проспекту Чуй. Затем они агрессивно двинулись по проспекту Чуй и попытались взломать железные ворота, окружавшие здание Жогорку Кенеша. Они бросали камни и пытались пройти через ворота. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность горожан, а не нарушить покой города, митингующих пришлось разогнать с помощью специального газового и звукового оборудования и водометов”, — заявили в МВД.

Министерство также повторно призвало протестующих разойтись и предупредило, что милиция находится в “режиме повышенной готовности”.

Во время разгона между протестующими и правоохранителями происходили стычки. Протестующие вступали в активную конфронтацию с правоохранителями, забрасывали камнями милиционеров и авто милиции.

С этой целью протестующие, пишет 24.kg, использовали разломанные фрагменты бордюра и мраморные плиты строящего неподалеку памятника Бишкеку баатыру.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: АКИPress

Фото: соцсети

Фото: АКИPress

Фото: 24.kg

Фото: 24.kg

Во время разгона был ранен один из организаторов митинга — кандидат в депутаты от одной из не прошедших семипроцентный барьер партий Жанарбек Акаев. Получив медпомощь, он присоединился к митингу.

Согласно сообщениям Минздрава, во время столкновений нападения происходили и на сотрудников “скорой”.

Среди них есть госпитализированные, два авто медслужбы разбиты, по информации мэрии Бишкека, еще шесть авто повреждены.

По состоянию на полночь Минздрав сообщал о 65 пострадавших, из них 40 — представители силовых структур, двое в крайне тяжелом состоянии.

ШТУРМ “БЕЛОГО ДОМА”

В результате разгона силовикам удалось на некоторое время оттеснить митингующих от здания “Белого дома” и площади.

Однако вскоре участники протеста вернулись в еще большем количестве и взяли верх. Им удалось прорваться на территорию “Белого дома”.

Около 3 часов ночи (полночь по киевскому времени) митингующие штурмовали “Белый дом”. При этом часть собравшихся зашла в “Белый дом”, другая часть намеревалась пойти к Госкомитету национальной безопасности.

Фото: АКИPress

Фото: АКИPress

Фото: АКИPress

В это время здание “Белого дома” уже было пустым. Протестующие прогуливались по пустым кабинетам, никто не препятствовал их действиям.

Фото: АКИPress

Фото: АКИPress

Фото: АКИPress

Как пишет 24.kg, в “Белом доме” митингующие взламывали двери депутатских кабинетов, громили оргтехнику. После с собой выносили книги, сувениры, ценные вещи.

Фото: 24.kg

Фото: 24.kg

Фото: 24.kg

Фото: 24.kg

Фото: 24.kg

Фото: 24.kg

ШТУРМ ЗДАНИЯ ГОСКОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В то же время другая часть протестующих начала штурм здания Госкомитета национальной безопасности.

По информации СМИ, демонстранты протаранили ворота здания грузовиками, при этом милиция не оказывала сопротивления.

Фото: 24.kg

Фото: АКИPress

Фото: АКИPress

Протестующие требовали освободить бывший президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, бывшего депутата Садыра Жапаров и бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Позднее участники протеста вывели Жапарова и Атамбаева из СИЗО. Оба прибыли на площадь Ала-Тоо, чтобы выступить перед протестующими. В это время там находилось порядка 3 тысяч человек.

Фото: АКИPress

К 6 часам утра по местному времени протестующие начали расходиться.

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

В ответ на протесты президент Сооронбай Жээнбеков согласился встретиться с лидерами партий, которые приняли участие в парламентских выборах. Встреча должна состояться утром 6 октября.

 

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