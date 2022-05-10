По информации члена «Национального движения» Кобы Накопия, третий президент Грузии Михаил Саакашвили согласен на перевод в клинику «Вивамед» для проведения обследований, передает Грузия Online.

Как он сообщил журналистам у 12-го Руставского пенитенциарного учреждения, сегодня к Саакашвили обратились с соответствующим предложением, но на сегодня у него была запланирована встреча с членами семьи, соответственно, его переведут на обследование, предположительно, в ближайшие дни.

«В этом предложении не говорится касательно перевода Саакашвили для лечения, ему предложили перевести в «Вивамед» для проведения обследования и вернуть в пенитенциарное учреждение. Ему предложили сделать это сегодня, на что он сказал, что не может отправиться сегодня, потому что сегодня ему дается возможность встретиться с членами семьи, из-за чего ему пришлось отказаться.

Михаил Саакашвили подтвердил представителям Пенитенциарной службы, что готов на перевод на обследование завтра, послезавтра и в последующие дни. Но речь была, что сегодня он не может поехать, потому что у него встреча с семьей», — отметил Коба Накопия.

Для справки, Минюст предлагает третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили перевод в клинику «Вивамеди». Соответствующее заявление сделал министр юстиции Рати Брегадзе после заседания правительства.