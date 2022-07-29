Молдова звернеться до Румунії – члена НАТО – у разі агресії Росії

Президент Румунії допускає, що країні доведеться воювати з Росією.

Молдова попросить допомоги у Румунії – чинного члена НАТО – у разі збройної агресії Росії.

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду.

Кишинів звернеться за допомогою до Бухареста, якщо війна в Україні перекинеться на Молдову, сказала вона під час зустрічі з румунським лідером Клаусом Йоганнісом.

“Ми стурбовані. Ми приймаємо найбільш песимістичні сценарії. Відповідно, ми готуємося до всіх сценаріїв. А в ситуації, коли Росія спробує напасти на Республіку Молдова, очевидно, ми звернемося за допомогою”, – відповіла вона на запитання ЗМІ, чи готовий Кишинів просити про допомогу у Румунії.

Своєю чергою, Йоганніс додав: “Ми залишаємося найближчими до Молдови та не кинемо вас, незалежно від сценарію, згідно з яким ми всі опинимося у цій війні, яку Росія веде проти України”.

Як писав УНІАН, раніше Міністерство закордонних справ Молдови не дозволило в’їзд на територію своєї країни російським військовим. Йдеться про оперативну групу, що базується в Придністров’ї.

Після цього в Придністров’ї заявили про намір приєднатися до Росії. // УНІАН