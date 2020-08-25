Мошенник обобрал женщину, прикинувшись участковым и маньяком-убийцей

Сыграв две роли, он похитил почти 400 тысяч рублей

Новую хитроумную схему выуживания у пожилых граждан всех их сбережений начали практиковать в Москве. На днях двое мошенников заставили 70-летнюю москвичку откупиться от… маньяка, чтобы он ее больше не преследовал.

Как стало известно «МК», неприятность приключилась с пожилой жительницей улицы Октябрьская. В пятницу ровно в полдень ей на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился новым участковым — бабуля даже записала на листок его данные. Страж порядка предупредил женщину, что в районе орудует маньяк по имени Гриша, который нападает на пожилых женщин, поэтому посоветовал ей быть предельно осторожной. Буквально через час раздался звонок со стационарного телефона. На том конце провода пенсионерка услышала грубый мужской голос, который сообщил, что ей звонит Гриша. «Маньяк» заявил, что следит за ней уже давно, и если она хочет остаться целой и невредимой, то должна заплатить ему «отступные» — 400 тысяч рублей. Такова цена безопасности. Угрозы мошенника подействовали на женщину. Она тут же перезвонила участковому, рассказала о странном звонке, и он решительно посоветовал ей выполнить условия Гриши — а тем временем органы полиции приступят к операции по задержанию маньяка. Бабушка послушно сходила в банк, сняла со своего счета всю наличность — 385 тысяч рублей, и в условленном месте передала деньги неизвестному мужчине в маске и перчатках, однако никакая полиция его не задержала – ни в этот момент, ни позже. Только после случившегося женщина осмелилась позвонить своему сыну, который посоветовал ей немедленно написать заявление в полицию.

Знакомые жертвы мошенников считают, что негодяям удалось обвести ее вокруг пальца, потому что они нашли ее слабое место: бабушка обладает богатым воображением, испытывает панику от криминальных новостей и часто смотрит сериалы. Хотя в прошлом она была директором магазина, и сейчас ее до сих пор называют «генералом в юбке», эмоции даже такого рассудительного человека, как она, могли в критический момент возобладать над разумом и сыграть с ней злую шутку.