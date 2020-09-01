Мужчина, оставшийся ночевать в гостях, убил двух детей хозяев

В США, в штате Флорида, 30-летний Марк Уилсон жестоко расправился с двумя детьми ночью в гостях. Родители погибших оставили Уилсона у себя с ночевкой, пишет издание Metro.

Когда родители спали, мужчина встал и пошел в комнату 14-летнего и 12-летнего братьев. Он избил их молотком, а потом зарезал. При чем, умудрился все сделать тихо, и скрылся из дома. Тела детей только утром обнаружила их мать.

Несколько дней убийца скрывался, но полиция его поймала. Он пришел к своей матери. Мотивы убийства неясны, но известно, что Уилсон ранее крепко сидел на наркотиках.

Прокурор штата отметил, что это преступление является одним из самых жестоких, с которыми он сталкивался за свою 40-летнюю карьеру. Уилсону грозит смертная казнь. // МК