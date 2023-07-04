Мятежнику-предателю Пригожину вернули 10 млрд. рублей, изъятые в Петербурге. Видимо, с извинениями?

Изначально возвращать обнаруженные 24 июня средства — 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и 5 слитков золота силовики не собирались, но, судя по очередному развороту, вмешалось обстоятельство непреодолимой силы.

Лично за деньгами в Петербург экс-мятежник не подъехал. При этом, по предварительным данным, бизнесмен в выходные находился в Москве, где присутствовал на каких-то совещаниях. Вместо Евгения Пригожина забирать миллиарды прибыл его водитель с официальной доверенностью. Как проходила процедура, можно лишь фантазировать, но вряд ли деньги пересчитывали.

Что касается старенькой белой «Газели» во дворе «Дворца Трезини» и нового белого Citroen на подземной парковке отеля River Palace, то они до сих пор стоят там. Накануне вечером, 3 июля, «Фонтанка» проверила их местоположение.

Важно, что уже в день обысков Пригожин не отрицал отношения к деньгам. Согласно его заявлению эта сумма была приготовлена на зарплату бойцов ЧВК «Вагнер» и выплаты родственникам погибших. // Фонтанка SPB Online