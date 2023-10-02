МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори

Така заява прозвучала після того, як партія Smer-SD здобула перемогу на парламентських виборах в країні.

Реагуючи на коментарі голови російської служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна про те, що центристська партія “Прогресивна Словаччина” є “довіреними особами США”, зовнішньополітичне відомство Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори.

“Ми вважаємо таку навмисно поширену дезінформацію неприпустимим втручанням Російської Федерації у виборчий процес у Словацькій Республіці”, – йдеться у заяві МЗС Словаччини.

Також МЗС Словаччини викликало співробітника російського посольства і зажадало від Росії “припинити дезінформаційну діяльність, спрямовану проти Словаччини”.

В свою чергу, РФ відкидаєє звинувачення словацького уряду.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер зазначив, що США ознайомлені з повідомленнями про російське втручання у вибори у Словаччині.

“Ми тісно спілкуємося з нашими словацькими колегами щодо [повідомлень про втручання]. Загалом щодо виборів, я скажу, що Словаччина, звичайно, є ключовим союзником НАТО, партнером і другом Сполучених Штатів. Ми продовжуватимемо співпрацювати з урядом, обраним словацьким народом, для просування наших спільних цілей і взаємних інтересів. І, як я вже говорив про низку країн на цій трибуні, Сполучені Штати не приймають жодної сторони в іноземних виборах. Єдиний наш інтерес – у вільному та чесному виборчому процесі”, – наголосив Міллер.

Нагадаємо, президентка Словаччини Зузана Чапутова передасть Фіцо політичний мандат на початок переговорів щодо формування нового уряду.

Фіцо та його партія набрали майже 23% голосів, провівши кампанію за припинення військової допомоги Україні. SMER переміг ліберальну політичну силу Progresivne Slovensko (Прогресивна Словаччина, PS), яка отримала 18% голосів. // LB.ua