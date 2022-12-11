На півночі Косова пролунали вибухи та стрілянина

Про це передає РБК-Україна з посиланням на сербський телеканал В92.

Зазначається, що ввечері 10 грудня стрілянину було чути біля КПП “Ярине” в районі Зубін Потік, у селі Стуоче – теж на півночі частково визнаної держави – і тривала близько п’ятнадцяти хвилин.

Про два вибухи у н.п. Звечан повідомляв кореспондент “Вечерње новости”, перебуваючи на місці.

Правоохоронці перекрили дорогу у двох місцях на шляху до адміністративного перехрестя Ярине. Також поліція блокувала в’їзд із Сербії через КПП “Брняк”, що знаходяться у північній частині Косова. Правоохоронці стверджують, що такий крок було вжити в рамках заходів безпеки.

У поліції також заявили, що потрапили під обстріл у кількох місцях недалеко від озера на кордоні із Сербією, на дорозі Дзінг у напрямку прикордонного пункту “Брняк”. Зазначається, що підрозділи правоохоронців обстріляли “особи певних злочинних угруповань, які перекрили кілька доріг на півночі країни”.

“Підрозділи поліції в порядку самооборони були змушені відповісти вогнепальною зброєю злочинцям, які були відкинуті та втекли у невідомому напрямку”, – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Про поранених або травмованих в результаті стрілянини офіційних даних немає.