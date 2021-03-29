На рельсах московского метро погиб миллионер

Бизнесмен был владельцем крупного агрохолдинга

Стала известна личность мужчины, который погиб на станции «Дмитровская» московского метрополитена. Инцидент произошел 21 марта.

Мужчиной, который погиб под колесами прибывшего поезда, оказался 72-летний бизнесмен — основатель и председатель совета директоров крупной сельскохозяйственной компании Валерий Багдасаров, передает сайт KP.Ru

Издание отмечает, что пассажира успели заметить сотрудники станции. Человека на путях увидел и машинист поезда — он применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных ранений бизнесмен скончался на месте.

Как отметили судебно-медицинские эксперты, шансов выжить у пассажира попросту не было. По факту гибели мужчины проводится проверка.

Правоохранительные органы, в частности, должны выяснить, зачем крупному предпринимателю в принципе понадобилось спускаться в подземку.

Погибший был основателем и председателем совета директоров сельскохозяйственной промышленной группы ЗАО ПГ «Алсико». // МК