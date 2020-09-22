На Урале «третьегодница» избивала одноклассников и младших школьников

Из-за неуспеваемости ее дважды оставляли на второй год

Следственный комитет и прокуратура в Свердловской области проверяют информацию о 16-летней школьнице, которую обвиняют в избиении одноклассников и младшеклассников. Известно, что хулиганка уже состоит на профилактическом учете.

По информации интернет-издания 66.ru, агрессивная школьница из города Артемовский из-за неуспеваемости третий год учится в восьмом классе. Ее одноклассницы моложе на два года, поэтому в борьбе за лидерство она бьет других школьниц. Другие учащиеся не пытались помешать этим дракам и даже снимали потасовки на телефон.

Информация о несовершеннолетней поступила в Режевский межрайонный следственный отдел СУ СК. Следователи, в частности, проверят работу органов системы профилактики в отношении школьницы. К проверке также подключилась городская прокуратура, которая намерена дать оценку действиям органов опеки и попечительства, а также сотрудников школы, где учится подросток.

Недавно в Екатеринбурге следственный комитет и прокуратура начали разбираться в ситуации с третьеклассником, который затерроризировал всю школу. Мальчик регулярно приходил в школу с ножом-бабочкой, а один раз даже «порезал» учителя. За время его обучения в классе сменилось четыре классных руководителя, не выдержавших буйного нрава школьника. // МК