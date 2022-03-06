Начальник генштаба Беларуси подал в отставку: белорусы отказываются воевать против Украины — СМИ

Начальник Генштаба Беларуси Виктор Гулевич подал в отставку. Об этом рассказал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Те, кто направил мне этот документ, утверждают, что он является подлинным, сообщает Цаплиенко.

«Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку. Воевать с Украиной не хочет. Но, считаю, надо было думать раньше, прежде чем планировали войну, а не после того, как ее вместе с Путиным начали», — заявил он.

Гулевич подал в отставку из-за невозможности выполнения задания руководства по формированию ударных групп. Белорусы отказываются воевать против Украины.

Источник: УНН