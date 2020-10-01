Навальный обвинил в своем отравлении Путина

В интервью еженедельнику Der Spiegel Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин

«Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий», — сказал политик. Он также отметил, что вернется в Россию: «Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!»

Интервью Навальный давал не в больнице, а в редакции издания. Его сопровождали охранники. «Телохранители сопровождают Навального круглосуточно и обращают внимание на детали: бутылка газированной воды, которую мы ставим на стол для гостя, была выбрана из множества бутылок в холодильнике редакции. Случайный выбор увеличивает чувство безопасности», — пишет журнал.

Журналисты отмечают, что когда Навальный наливает воду из бутылки в свой стакан, это явно требует больших усилий, ему приходится использовать обе руки.

«Для меня важно, чтобы это интервью появилось в немецкой прессе. У меня никогда не было тесных связей с Германией. Я никого здесь не знаю. Я не знал ни одного политика. И вот так случилось — у меня дрожит голос, я стал таким сентиментальным, — что немецкие политики и Ангела Меркель приняли участие в моей судьбе и спасли мне жизнь. Врачи в Charité во второй раз спасли мне жизнь и, что более важно, вернули мне мою личность. Поэтому прежде всего хочу сказать: я чувствую огромную благодарность ко всем немцам. Я знаю, что сейчас это звучит немного пафосно, но Германия стала для меня особенной страной», — сказал Навальный.

Он отметил, что с каждым днем чувствует себя лучше: «Самое главное — вернулись умственные способности».