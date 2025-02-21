«Невловимий Джо». У CNN розповіли про охорону Маска
Служба маршалів США (правоохоронна агенція Мін’юсту США, – «Главком») почала опосередковано брати участь в охороні голови Департаменту ефективності уряду країни (Doge) Ілона Маска на тлі зростання його побоювань за власну безпеку.
Про це пише «Главком» з посиланням на CNN.
Також у випадку тих чи інших інцидентів, пов’язаних з Маском, Служба маршалів тепер нестиме формальну відповідальність. Наразі Маск не має охорони з боку Секретної служби США, яка займається захистом найвищих посадових осіб країни. Як зазначають джерела CNN, поки що не відомо остаточно, скільки особистих охоронців Маска отримали повноваження федеральних агентів.
Незважаючи на те, що Служба маршалів має право делегувати свої повноваження іншим особам, як правило, йдеться про співробітників інших федеральних служб. Джерело CNN у правоохоронних органах відзначило, що надання прав федеральних агентів приватним особам є незвичайною практикою.
Трамп призначив Маска головою Doge для підвищення ефективності уряду США, скорочення роздутого держапарату та боротьби з бюрократією. Американський лідер зазначав, що відомство «надаватиме рекомендації та поради ззовні», співпрацюючи з Білим домом. За даними телеканалу NBC News, нова структура не стане повноцінним міністерством у рамках федерального уряду.
Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Департаменту ефективності уряду Ілома Маска (Doge) буде надано особливий доступ до систем Пентагону для виявлення випадків нецільового витрачання коштів та боротьби зі зловживаннями у міністерстві оборони.Tweet