«Невловимий Джо». У CNN розповіли про охорону Маска

Служба маршалів США (правоохоронна агенція Мін’юсту США, – «Главком») почала опосередковано брати участь в охороні голови Департаменту ефективності уряду країни (Doge) Ілона Маска на тлі зростання його побоювань за власну безпеку.

Про це пише «Главком» з посиланням на CNN.

CNN із посиланням на власні джерела пише, що Служба маршалів наділила низкою повноважень співробітників особистої охорони Маска, які працюють на приватній основі. Це дає його охоронцям багато прав та повноваження, аналогічні тим, які мають співробітники федеральних правоохоронних органів. Зокрема йдеться про розширені права на носіння та використання вогнепальної зброї.

Також у випадку тих чи інших інцидентів, пов’язаних з Маском, Служба маршалів тепер нестиме формальну відповідальність. Наразі Маск не має охорони з боку Секретної служби США, яка займається захистом найвищих посадових осіб країни. Як зазначають джерела CNN, поки що не відомо остаточно, скільки особистих охоронців Маска отримали повноваження федеральних агентів.

Співрозмовники телеканалу у Білому домі пояснили, що після інавгурації президента США Дональда Трампа Маск серйозно стурбувався своєю безпекою. За їхніми даними, він повідомив своє оточення про зростання ризику вбивства. Джерела наголошують, що їх вражає розмір охорони Маска, який у низці аспектів може зрівнятися лише з рівнем захисту Трампа.

Незважаючи на те, що Служба маршалів має право делегувати свої повноваження іншим особам, як правило, йдеться про співробітників інших федеральних служб. Джерело CNN у правоохоронних органах відзначило, що надання прав федеральних агентів приватним особам є незвичайною практикою.

Трамп призначив Маска головою Doge для підвищення ефективності уряду США, скорочення роздутого держапарату та боротьби з бюрократією. Американський лідер зазначав, що відомство «надаватиме рекомендації та поради ззовні», співпрацюючи з Білим домом. За даними телеканалу NBC News, нова структура не стане повноцінним міністерством у рамках федерального уряду.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Департаменту ефективності уряду Ілома Маска (Doge) буде надано особливий доступ до систем Пентагону для виявлення випадків нецільового витрачання коштів та боротьби зі зловживаннями у міністерстві оборони.