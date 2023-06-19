Образ Путіна, який особисто розповідає про події в України ― найважчий наркотик для російської пропаганди

Поведінка вищого військово-політичного керівництва московії та усієї російської пропаганди свідчить про стурбованість і страх перед наступальними діями Сил безпеки та оборони України.

Про це в інтерв’ю Валерію Калнишу розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Більшість російських заяв зорієнтовані на внутрішню аудиторію. Зокрема, заява про «5 знищених комплексів “Patriot”. Для України та наших партнерів ― це очевидна брехня, тому що ми перебуваємо у щільній комунікації з союзниками. Але для пересічного зазомбованого не має значення, сказав би [російський диктатор] «п’ять» чи «п’ятдесят», ― пояснив Андрій Юсов.

Представник воєнної розвідки України відзначив, що «український контрнаступ» дедалі частіше коментують особисто або людина, схожа на путіна, або шойґу.

«Це означає, що навіть внутрішня аудиторія вже не сприймає як істину в останній інстанції безкінечних конашенкових, соловйових і скабєєвих. Тобто потрібен уже якийсь наркотик поважче. Образ путіна, який особисто «вєщає» про події в Україні ― найважчий наркотик для російської пропаганди. А що далі? Далі буде ломка і порожнеча», ― зазначив Андрій Юсов.

Також представник воєнної розвідки України натякнув, про що мовчить начальник ГУР МО України Кирило Буданов:

«[Йдеться] про операції, які плануються, реалізуються і дуже скоро будуть втілені в життя. Частина з них відбуваються вже зараз – буквально в цей час. Результати цих операцій ― побачать», ― розповів Андрій Юсов, додавши, що Кирило Буданов перебуває у чудовому робочому настрої та реагує на російські фейки про нього характерним фірмовим сміхом.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України