Обрушение дома в Батуми: число погибших возросло до девяти человек

Об этом сообщает «Новости Грузия» со ссылкой на заявление министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, пишет УНН.

«Всего погибли девять человек… Предположительно, он был последним. Поисковые работы приостановлены», — заявил глава МВД страны.

Среди девяти погибших — трое детей и две молодых женщины, матери несовершеннолетних. Из граждан, находившихся в здании в момент обрушения, единственным выжившим стал 37-летний мужчина. Спасатели достали его из-под завалов вечером 8 октября. До сих пор он остается в реанимации.

11 октября в Грузии объявлено днем ​​траура по жертвам трагедии.

Пятиэтажный дом, который неоднократно перестраивался с момента возведения в конце 70-х годов, обрушился на улице 26 мая в самом центре Батуми 8 октября. Всего в здании было 12 квартир.

По версии следствия, причиной обрушения стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержан владелец квартиры, а также двое рабочих, которые приводили ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.