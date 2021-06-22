Объявившую о рождении 10 детей жительницу ЮАР поместили в психбольницу

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37-летнюю жительницу ЮАР Госиаме Ситоле, сообщившую о том, что у нее за раз родилось 10 детей, поместили в психиатрическую больницу.

Об этом пишет Daily Mail, передает Tengrinews.kz.

Gosiame Sithole, 37, claims to have given birth to ten children in South Africa on Monday (pictured at home ahead of the 'delivery')

Супруг женщин обратился в полицию, рассказав, что Ситоле пропала и перестала выходить на связь сразу после того, как 8 июня объявила о рождении десятерни.

Согласно действующего в республике закона о психическом здоровье, человека можно задержать на 72 часа для проведения экспертизы. Полицейские задержали женщину, после чего передали ее компетентным службам. Исследование показало, что у женщины не было беременности в течение последнего года.

В больнице, в которой, по словам супруга Ситоле, рожала женщина, также не смогли подтвердить данную информацию. Там отметили, что не оказывали женщине никаких медицинских услуг. В минздраве республики добавили, что ни в одной из больниц в июне не было зарегистрировано случаев рождения у одной женщины такого количества новорожденных.

Сейчас Ситоле помещена в больницу в Йоханненсберге, где находится под наблюдением медиков. По словам адвоката женщины Рефилое Макоены, Ситоле держат в медучреждении насильно, она будет обращаться в суд.

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