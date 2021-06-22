Объявившую о рождении 10 детей жительницу ЮАР поместили в психбольницу

37-летнюю жительницу ЮАР Госиаме Ситоле, сообщившую о том, что у нее за раз родилось 10 детей, поместили в психиатрическую больницу.

Об этом пишет Daily Mail, передает Tengrinews.kz.

Супруг женщин обратился в полицию, рассказав, что Ситоле пропала и перестала выходить на связь сразу после того, как 8 июня объявила о рождении десятерни.

Согласно действующего в республике закона о психическом здоровье, человека можно задержать на 72 часа для проведения экспертизы. Полицейские задержали женщину, после чего передали ее компетентным службам. Исследование показало, что у женщины не было беременности в течение последнего года.

В больнице, в которой, по словам супруга Ситоле, рожала женщина, также не смогли подтвердить данную информацию. Там отметили, что не оказывали женщине никаких медицинских услуг. В минздраве республики добавили, что ни в одной из больниц в июне не было зарегистрировано случаев рождения у одной женщины такого количества новорожденных.

Сейчас Ситоле помещена в больницу в Йоханненсберге, где находится под наблюдением медиков. По словам адвоката женщины Рефилое Макоены, Ситоле держат в медучреждении насильно, она будет обращаться в суд.