Очередная бойня в тюрьме Литораль в Эквадоре, привела к гибели уже 68 человек

По меньшей мере 68 заключенных убиты и еще два десятка получили ранения в ходе новых ожесточенных столкновений в тюрьме Литораль в Эквадоре, заявили власти в субботу.

В конце сентября в этой переполненной тюрьме жертвами резни, устроенной членами соперничающих банд, стали 119 человек, отмечает Би-Би-Си.

Это был самый страшный в новейшей истории страны инцидент тюремного насилия. Новые беспорядки начались в пятницу вечером, и сейчас правительство снова называет причиной бойни соперничество между бандами торговцев наркотиками за контроль над тюрьмами.

Сообщается, что подразделения полиции, вошедшие в тюремные здания в южном городе Гуаякиль, обнаружили огнестрельное оружие, взрывчатку и лезвия. Согласно другим сообщениям, беспорядки пока не удалось до конца подавить.

Десятки родственников собрались возле тюрьмы Литораль в субботу днем, ожидая новостей от близких, о которых ничего не слышали с пятницы, сообщает Рейтер.

ФОТО,GETTY IMAGES. Собравшиеся у тюрьмы женщины с пятницы не знают, живы ли их родственники, находящиеся в тюрьме

«То, что там происходит, достойно осуждения. Люди убивают друг друга — и самое печальное, что у них нет совести, — цитирует агентство 58-летнюю Кристину Монсеррат. — Мой брат жив, мое сердце подсказывает мне это».

«Я ничего не знаю. Все, чего мы просим, ​​- это ответы», — сказала Эстефания, отказавшись назвать свою фамилию. Ее муж сидит в этой тюрьме за ограбление. «Я не знаю, жив он или мертв», — добавила она.

Тюремный кризис

Тюрьмы Эквадора переполнены. Заключенные жалуются на плохие условия содержания.

В сентябре президент страны Гильермо Лассо объявил 60-дневное чрезвычайное положение в пенитенциарной системе, что позволило, во-первых, привлечь дополнительное государственное финансирование, а во-вторых, задействовать военных для контроля над тюрьмами.

В субботу президент Лассо призвал конституционный суд страны разрешить военным входить в тюрьмы, а не только обеспечивать внешнюю безопасность, пишет Рейтер. Суд в ответ выпустил заявление о том, что решение тюремного кризиса потребует не только временных чрезвычайных мер.

Правительство заявило, что к вечеру субботы ситуация в тюрьме была взята под контроль, а сейчас проводятся встречи с правозащитными группами и представителями ООН для урегулирования ситуации.

Последние беспорядки были вызваны вакуумом власти после освобождения лидера одной из банд, заявил ранее на пресс-конференции губернатор провинции Гуаяс Пабло Аросемена.

«Контекст этой ситуации состоит в том, что нет лидера банды, под которым был этот тюремный блок, потому что несколько дней назад этот заключенный был освобожден, — рассказал губернатор. — Другие блоки с другими группами хотели контролировать их — проникнуть туда и устроить тотальную резню».

По его словам, в том месте, где происходили кровопролитные беспорядки, находится около 700 заключенных.

На видео в соцсетях, якобы размещенных заключенными, видно, как они просят остановить насилие, а на заднем плане слышны выстрелы и взрывы, отмечает Рейтер, подчеркивая, что проверить достоверность видео не удалось.

В коротком заявлении, опубликованном в «Твиттере», президент Лассо выразил соболезнования семьям, потерявшим близких, и снова заявил о необходимости новых мер «борьбы с мафией, наживающейся на хаосе». Ранее в интервью Би-би-си президент Эквадора говорил, что правительство восстанавливает контроль не только над тюрьмами, но и над районами Эквадора, где закрепились наркоторговцы, обвиняя при этом предыдущие правительства в «пассивности».

В тюрьмах Эквадора содержится около 39 тысяч заключенных. Сентябрьская бойня, во время которой некоторые заключенные были обезглавлены, снова привлекла внимание к растущему влиянию в Эквадоре транснациональных преступных группировок. Тогда заключенные из одного крыла тюрьмы смогли прорваться в другой блок и атаковать членов конкурирующей банды.