«ОВД Инфо» назвал рекордным число задержанных на акциях протеста по России

Число задержанных превысило 3 тысячи человек, больше всего их в Москве и Петербурге. Такого не было даже на антикоррупционных протестах летом 2017 года. Журналисты называют это крупнейшим несогласованным митингом в новейшей истории России.

3134 человека (данные на 01:10) задержали по всей России на акциях в поддержку Алексея Навального, сообщает «ОВД-Инфо», называя это рекордом за время время работы проекта. Больше всего задержанных в Москве — 1201 человек, на втором месте Санкт-Петербург — 471 человек. Список задержанных пополняется.

Десятки протестующих задержали в Новосибирске, Казани, Воронеже, Сочи, Ставрополе, Омске, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Курске, Якутске, Хабаровске, Уфе, Комосомольске-на-Амуре, Самаре, Барнауле, Набережных Челнах. «ОВД Инфо» ведет список задержанных.

Как отмечает The Bell, предыдущий рекорд по задержаниям был установлен на антикоррупционных акциях в июне 2017 года, когда по всей России было задержано 1769 человек.

«С уверенностью можно сказать, что это был самый массовый несогласованный митинг в новейшей истории России. Причем именно России — потому что люди вышли не только в Москве и Петербурге, но и по всей стране», — пишет в своем Telegram-канале «Редакция» журналист Алексей Пивоваров. Массовые акции солидарности с Навальным прошли и за рубежом.

BBC News | Русская служба

В Москве акция протеста собрала, по оценке корреспондента Русской службы ВВС, несколько десятков тысяч человек. «Точную оценку численности дать трудно, но уже ясно, что это крупнейшая несанкционированная акция за последние десять лет», — комментирует он.

Координатор проекта «Белый счётчик», ведущего подсчет людей на митингах и шествиях, Дмитрий Нестеров в беседе с «Открытыми медиа» назвал столичную акцию рекордной по числу участников из всех несанкционированных митингов в Москве как минимум с 2013 года. На пике, то есть около 15:00, ее максимальная численность, по оценке Нестерова, составила 15 тысяч человек, а всего за день на улицы могло выйти более 20 тысяч.

Это больше, чем независимые наблюдатели насчитали 27 июля 2019 года — в день протестов против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, и больше, чем на акциях в поддержку Алексея Навального после выхода фильма «Он вам не Димон» весной и летом 2017 года.

Акции протеста прошли в 111 городах России — это рекорд за девять лет работы «ОВД-Инфо». Как минимум 28 человек рассказали о том, что они были избиты полицейскими. Их били головой об асфальт, дубинками по голове и другим частям тела, прыгали на ноге и вырывали сережку-тоннель из уха.

Московский омон вдохновляется белорусскими братьями pic.twitter.com/UGxKm5WcMD — Юлия Галямина (@galiamina) January 23, 2021

Несовершеннолетних было задержано как минимум 140 человек. По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в субботу задержали 300 подростков.

Также были задержаны не менее 38 журналистов, некоторых из них избили при задержании.

Задержанным вменяют нарушение правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП); создание помех городской инфраструктуре (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП); повторное нарушение правил участия в акции.

По разным частям административных статей задержанным грозят штрафы от 10 до 300 тысяч рублей и арест от 15 до 30 суток. // NEWSru.com

