Палата громад Великої Британії проголосувала за план Сунака про депортацію мігрантів до Руанди
Тепер законопроєкт передадуть до Палати лордів, де консерватори не мають більшості.
Палата громад Великої Британії підтримала законопроєкт прем’єр-міністра Ріші Сунака про депортацію у Руанду шукачів притулку, пише Bloomberg.
Це голосування є ключовим, зазначає видання.
Вчора Палата громад проголосувала 320 голосами проти 276 за план Сунака. Лише 11 депутатів-торі проголосували проти.
Тепер проєкт передадуть до Палати лордів, де, як очікується, він зіткнеться з жорсткою опозицією, оскільки консерватори не мають більшості у верхній палаті.
“Хоча офіс Сунака буде радий, що… голосування усунуло будь-які безпосередні загрози його прем’єрству, останні 48 годин мали значну політичну ціну. Під час дебатів високопосадовці його партії висловили свої сумніви щодо центрального елемента стратегії за кілька місяців… до виборів”, − пише видання.
Настрої торі, ймовірно, ще більше погіршаться через опитуванням YouGov для газети Times, яке показало, що підтримка правлячої партії впала до 20%. Такий рівень востаннє спостерігався під час катастрофічного прем’єрства Ліз Трасс. Згідно з опитуванням, опозиційна Лейбористська партія Кіра Стармера лідирує на 27 пунктів.
- Результати опитування YouGov свідчать, що партію консерваторів у Великобританії очікує масштабна поразка на виборах 2024 року.
- У грудні Палата громад провела перше голосування за законопроєкт, який має дати старт програмі депортації мігрантів у Руанду. Законопроєкт скасовує рішення Верховного суду про те, що Руанда не є безпечним місцем для надання притулку. Документ практично виключає можливість оскарження депортації через національне законодавство, тобто британські суди, окрім випадків, якби позивач за допомогою перевірених доказів зміг довести, що піддається реальній загрозі, якщо його відправлять за кордон.
- 5 грудня міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі підписав договір з Руандою, обов’язковий для двох країн згідно з міжнародним правом. Перед ратифікацією документ мають розглянути дві палати британського парламенту. Договір містить гарантії щодо того, як поводитимуться з людьми, вивезеними з Великобританії до Руанди, і як розглядатимуться їхні заяви про надання притулку. Руанда не може відправляти переміщену особу (навіть якщо вона не отримала статусу біженця) до будь-якої іншої країни, окрім назад до Британії, якщо цього вимагає Лондон.
- Лондон авансом вже заплатив Руанді майже 300 млн доларів за план з переселення мігрантів. У 2024-му також планується виплата додаткових 50 мільйонів фунтів стерлінгів.
- Цьогоріч у листопаді Верховний суд визнав попередній план висилки мігрантів у Руанду незаконним, зазначивши, що країна не є безпечним місцем для біженців за стандартами ООН. У Руанді не гарантовано право на справедливий суд і існує ризик депортації до країн, звідки люди втікали, рятуючи своє життя. Відтак політика Сунака щодо депортації порушувала б британські та міжнародні закони та угоди про права людини.
- Велика Британія минулого тижня оголосила про плани скоротити кількість легальних мігрантів. Лондон планує підвищити на третину мінімальну зарплату, яку вони повинні отримувати за кваліфіковану роботу. Інші заходи включають заборону медичним працівникам-іноземцям привозити членів сім’ї за їхніми візами, збільшення на 66% додаткової плати, яку мігранти повинні платити за користування медичними послугами, і підвищення мінімального доходу для сімейних віз.
- Високий рівень легальної міграції домінував у політичному ландшафті Великої Британії більше десяти років і був ключовим фактором у голосуванні 2016 року за вихід країни з Європейського Союзу. Сунак пообіцяв більше контролювати питання мігрантів після того, як законодавці його Консервативної партії розкритикували результати прем’єра напередодні виборів, які очікуються наступного року, а опозиційна Лейбористська партія опинилася значно попереду в опитуваннях громадської думки.