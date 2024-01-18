Палата громад Великої Британії проголосувала за план Сунака про депортацію мігрантів до Руанди

Тепер законопроєкт передадуть до Палати лордів, де консерватори не мають більшості.

Палата громад Великої Британії підтримала законопроєкт прем’єр-міністра Ріші Сунака про депортацію у Руанду шукачів притулку, пише Bloomberg.

Це голосування є ключовим, зазначає видання.

Вчора Палата громад проголосувала 320 голосами проти 276 за план Сунака. Лише 11 депутатів-торі проголосували проти.

Тепер проєкт передадуть до Палати лордів, де, як очікується, він зіткнеться з жорсткою опозицією, оскільки консерватори не мають більшості у верхній палаті.

“Хоча офіс Сунака буде радий, що… голосування усунуло будь-які безпосередні загрози його прем’єрству, останні 48 годин мали значну політичну ціну. Під час дебатів високопосадовці його партії висловили свої сумніви щодо центрального елемента стратегії за кілька місяців… до виборів”, − пише видання.

Деякі торі продовжували висловлювати свої застереження навіть після голосування. Колишній міністр Кабінету міністрів Джейкоб Ріс-Могг зазначив, що розпочати депортаційні польоти до виборів буде проблематично. “Справжня проблема цього законопроєкту полягає в тому, що у нас є вісім-дев’ять місяців до виборів, а його прийняття, ймовірно, займе більше часу з усіма юридичними наслідками. Цей законопроєкт сам по собі цілком розумний, він просто міг бути кращим”, − сказав він Sky News після голосування.

Настрої торі, ймовірно, ще більше погіршаться через опитуванням YouGov для газети Times, яке показало, що підтримка правлячої партії впала до 20%. Такий рівень востаннє спостерігався під час катастрофічного прем’єрства Ліз Трасс. Згідно з опитуванням, опозиційна Лейбористська партія Кіра Стармера лідирує на 27 пунктів.