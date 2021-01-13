Палата представників США оголосила імпічмент Трампу

Дональд Трамп став першим президентом в історії США, стосовно якого було двічі розпочато процедуру імпічменту.

Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолію минулого тижня.

Про це свідчать результати голосування, яке транслював телеканал NBC News.

Відповідне рішення підтримали 232 члени нижньої палати американського Конгресу, зокрема 10 представників Республіканської партії, до якої належить Трамп. Проти висловилися 197 законодавців.

Таким чином президент Дональд Трамп став першим президентом в історії США, стосовно якого було двічі розпочато процедуру імпічменту.

Демократи в Конгресі США закидають Трампу «підбурювання заколоту» 6 січня, коли натовп пішов на штурм Капітолію.

У тексті постанови про імпічмент конгресмени-демократи звинувачують Трампа у «навмисному підбурюванні до насильства проти уряду Сполучених Штатів». Зокрема йдеться про промову Трампа на акції протесту 6 січня, де він стверджував, що виграв президентські вибори і закликав прихильників йти до Капітолію.

Якщо імпічмент буде прийнято в Палаті представників США, повноваження відсторонити Трампа від виконання обов’язків президента на основі імпічменту має Сенат, де більшість все ще контролює Республіканська партія.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, за повідомленнями ЗМІ, заявив своїм колегам, що вважає дії президента Трампа такими, що заслуговують на імпічмент.

Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена має відбутись 20 січня, і, скоріш за все, розгляд імпічменту в Сенаті відбудеться вже після цієї дати. // LB.ua