Південна Корея прийняла закон про заборону торгівлі собачим м’ясом

Південна Корея прийняла новий закон, який має на меті припинити забій і продаж собак на м’ясо до 2027 року.

Про це повідомляє BBC News.

Згідно із законом, розведення або забій собак для споживання буде заборонено, як і розповсюдження або продаж собачого м’яса.

Тим, хто вбиває собак, може загрожувати до трьох років в’язниці, а тим, хто вирощує собак на м’ясо або продає собаче м’ясо, може відбувати максимум два роки. Проте саме споживання собачого м’яса не буде незаконним.

Раніше, 30 листопада, біля офісу президента в Сеулі близько 200 південнокорейських фермерів, які розводять і вирощують собак для споживання в їжу, вийшли на мітинг, вимагаючи від уряду відмовитися від плану заборонити вживання собачого м’яса.

Проте нове законодавство набуде чинності через три роки, що дасть фермерам і власникам ресторанів час знайти альтернативні джерела роботи та доходу. Вони повинні будуть подати місцевій владі план поступового згортання свого бізнесу.

Уряд пообіцяв повністю підтримувати виробників собачого м’яса, м’ясників і власників ресторанів, чиї підприємства будуть змушені закритися, хоча деталі щодо того, яка компенсація буде запропонована, ще не визначені.

Згідно з урядовою статистикою, у 2023 році в Південній Кореї було близько 1600 ресторанів із собачого м’яса та 1150 собачих ферм.

Поліція в Китаї врятувала близько 1000 котів, таким чином викривши частину незаконної торгівлі, яка шахрайським шляхом продає котяче м’ясо як свинину або баранину.

Букви