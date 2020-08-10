По официальным данным во время протестов в Беларуси задержали 3000 человек, еще 89 пострадали

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что акции протеста прошли в 33 городах, задержано около 3000 человек, ранены 89 человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чамаданова в своем Telegram-аккаунте.

“В ночь с 9 по 10 августа 2020 года в стране были зафиксированы очаговые сборы граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 3 тысяч человек”, – говорится в сообщении.

Из них около тысячи в Минске и более двух – в других регионах республики.

Отмечается, что в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них на данный момент госпитализированы.

По словам Чамадановой, в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет.

Напомним, в Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты. // Буквы