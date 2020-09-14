По стопам Януковича: Лукашенко взял у Путина миллиардный кредит

Министры финансов уже ведут работу, говорит хозяин Кремля

На встрече президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Сочи было принято решение, что Москва предоставит Минску государственный кредит в 1,5 млрд долларов.

Об этом хозяин Кремля заявил в понедельник, 14 сентября, сообщает ТАСС.

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит [в размере] 1,5 млрд долларов, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне», – сказал Путин.

Сайт «Сегодня» сообщал, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к Путину накануне встречи с Лукашенко и напомнила: «Что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи – это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью«.

Также напомним, что в декабре 2013-го экс-президент Виктор Янукович отказался от ассоциации с Евросоюзом и взял у России кредит на 3 млрд долларов, после чего в Украине вспыхнули массовые протесты, которые привели к отстранению его от власти и бегству из страны. // Сегодня