Подал в отставку президент Косово, обвиненный в преступлениях против человечности

Президента и девятерых других бывших боевиков обвиняют в более чем 100 убийствах.

Президент Косово Хашим Тачи подал в отставку после подтверждения официальных обвинений против него в военных преступлениях.

Об этом пишет Kosova Press.

На пресс-конференции Тачи заявил, что выполняет обещание и уходит в отставку.

Справка УНИАН. Хашим Тачи был одним из основателей освободительной армии края Косово, которая действовала в период войны за независимость края от Сербии. С 2000 года — председатель Демократической партии Косово, в прошлом политического крыла ОАК. В 2008-2014 годах — премьер-министр республики, затем возглавлял МИД, а в начале 2016 года избран президентом Косово.

Что известно о выдвинутых обвинениях

Президенту Косово Хашиму Тачи и девяти другим бывшим боевикам было предъявлено обвинение в ряде преступлений против человечности и в военных преступлениях, включая убийства.

В опубликованном 24 июня 2020 года заявлении специального трибунала в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово указывается, что президент Тачи и другие подозреваемые «несут уголовную ответственность за около 100 убийств».

В результате преступлений, о которых идет речь, пострадали сотни косовских албанцев, сербов, ромов и представителей других национальностей, а также политических оппонентов обвиняемых. Другие обвинения включают насильственное исчезновение, преследование и пытки.

УНИАН