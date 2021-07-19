Полицейские застрелили мужчину, который обезглавил подростка и пытался его съесть

На юге Франции произошел инцидент с обезглавливанием 13-летнего подростка. Чудовищное убийство совершил местный житель.

По данным телеканала BFM TV, все началось с розыска ребенка, пропавшего из дома в Марселе. Как рассказали соседи, обезглавленное тело мальчика нашли в ночь на понедельник в мешке в одном из домов Тараскона в департаменте Буш-дю-Рон.

Затем нашли и голову ребенка. Она находилась в ведре, стоявшем в ванной комнате бесхозной квартиры. Но в итоге хозяин жилища нашелся в соседнем Арле. Он попытался скрыться и был застрелен.

Сообщается, что у преступника были проблемы с психикой. По словам полицейских источников, он пытался съесть части тела убитого ребенка. В его квартире хранились предметы сатанинского культа.

По данным Le Figaro, во время обыска в квартире обнаружили предметы, которыми обычно пользуются сатанисты во время ритуалов. Убийцей оказался 30-летний мужчина. Интересно, что в округе знали о том, что этот человек психически нездоров и агрессивен. Источники уточнили, что сатанист пытался съесть части тела убитого ребенка.

В прошлом году во Франции произошел другой ужасающий инцидент с обезглавливанием. 16 октября в пригороде Парижа 18-летний выходец из Чечни Абдуллах Анзоров убил и обезглавил учителя Самуэля Пати. Это произошло после того, как ученица обвинила его в исламофобии. Как оказалось, она солгала, что видела карикатуры, якобы оскорбляющие ее веру. Впоследствии Анзорова застрелили полицейские при задержании. // МК