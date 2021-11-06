Полиция безопасности Финляндии обеспокоена рисками китайского шпионажа в ВУЗах

В Европе задумались о рисках, которые могут возникнуть при университетском и исследовательском сотрудничестве с китайцами, а также о том, каким образом эти риски можно предотвратить. В Финляндии китайцы — самая многочисленная группа иностранных студентов в высших учебных заведениях.

По данным Полиции безопасности (SUPO), уровень риска, связанный с Китаем, вырос также и в Финляндии, передает Служба новостей Yle. Например, передача технологических исследований в чужие руки нанесло бы ущерб научным и экономическим интересам Финляндии.

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— Авторитарные государства проявляют все большую готовность к использованию разнообразных средств для достижения своих целей. В преследовании национальных стратегических интересов особое внимание уделяется борьбе за технологии, — замечает эксперт по коммуникациям Аиши Зидан из Полиции безопасности.

— Китайское государство обычно финансирует исследовательскую деятельность, которая в длительной перспективе выгодна для достижения стратегических целей. Это повышает риск, связанный с исследовательским сотрудничеством.

Получается, что каждый китайский студент это потенциальный шпион?

— Конечно, нет. Международное сотрудничество в сфере академических исследований во многих отношениях является важным и полезным. Это касается и сотрудничества с Китаем, — подчеркивает Зидан.

Между тем Китай является важным партнером Финляндии по части исследований и образования. Например, в лахтинском кампусе университета LUT были запущены четыре новые программы бакалавриата совместно с китайским университетом HEBUT.

Министерство образования и культуры, министерство иностранных дел и ВУЗы совместно готовят рекомендации для высших учебных заведений и научного сообщества. Документ будет обнародован в ближайшие недели.