Польща перекинула понад 1000 військових на кордон із Білоруссю

У межах операції “Безпечне Підляшшя”, покликаної попередити спроби дестабілізації кордону з боку Білорусі, Польща в суботу перекинула додатковий військовий контингент на схід країни.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

У Польщі через п'ять місяців завершилося будівництво паркану на кордоні з Білоруссю заввишки п'ять метрів.

Паркану на кордоні Польщі з Білоруссю

За словами Блащака, понад 1000 солдатів і майже 200 одиниць техніки з 12-ї та 17-ї механізованих бригад починають рух на схід Польщі в межах операції “Безпечне Підляшшя”.

“Це демонстрація нашої готовності реагувати на спроби дестабілізації поблизу кордону нашої країни”, – додав він.

Напередодні Генеральний штаб Збройних сил Польщі попередив про посилений рух військових колон на дорогах у зв’язку з посиленням присутності польської армії на сході країни.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою з 2021 року, коли різко зросла кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі. З початку 2023 року Прикордонна служба зафіксувала понад 12 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.

А після того, як за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії Пригожин мав вирушити у Білорусь, Польща вже посилила військову присутність на тамтешньому кордоні.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи Вагнера, які переберуться на територію Білорусі після спроби заколоту в РФ, здійснюватимуть провокації.

 

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