Порносайти перевірятимуть вік користувачів за документами

У Великій Британії всі вебсайти, що містять порнографічний контент, включаючи соціальні мережі, повинні впровадити “надійні” методи перевірки віку для користувачів до липня 2025 року.

Про це пише BBC.

Ці заходи, згідно з новими рекомендаціями регулятора Ofcom, мають на меті захистити дітей від доступу до порнографії в Інтернеті. Згідно з дослідженнями, середній вік, коли молоді люди у Великобританії вперше бачать порнографію, становить 13 років, і часто це відбувається раніше.

Серед можливих методів перевірки — використання фото користувача разом з посвідченням його особи, перевірка кредитних карток, мобільних операторів тощо.

Однак деякі порносайти та борці за приватність попередили, що цей крок може бути контрпродуктивним, заявивши, що запровадження посиленої перевірки віку лише підштовхне людей до “темних куточків” інтернету.

Aylo, материнська компанія сайту Pornhub, заявила, що така перевірка віку є “неефективною, безсистемною і небезпечною”.

Компанія стверджує, що в американському штаті Луїзіана використання порнографії суттєво змінилося після того, як подібні перевірки віку набули чинності, а відвідуваність її сайту впала на 80%.

“Ці люди не перестали шукати порно, вони просто мігрували в темні куточки інтернету, які не просять користувачів підтверджувати вік. На практиці, закони просто зробили інтернет більш небезпечним для дорослих і дітей“, – стверджується в доповіді. // Букви