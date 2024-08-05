Прем’єрка Бангладеш втекла з країни на тлі масових протестів
Разом із прем’єр-міністеркою зникла її сестра Шейх Рехана
Прем’єр-міністерка Бангладеш Шейх Хасіна подала у відставку і втекла зі своєї резиденції в столиці країни Дацці. Перед цим частина протестувальників штурмували офіційну резиденцію Хасіни. Про це повідомляє BBC.
Наразі Хасіна, яка очолювала Бангладеш з 2009 року, перебуває на борту гелікоптера, що прямує в індійське місто Агартала, повідомляє BBC Bengali.
Відставка Хасіни сталася в той момент, коли тисячі демонстрантів вийшли на вулиці столиці Дацці на наступний день після сутичок між поліцією і демонстрантами, в результаті яких загинули щонайменше 90 людей.
Протести почалися минулого місяця, коли студенти вимагали скасувати квоти, за якими 30% робочих місць на державній службі було зарезервовано для сімей ветеранів, які воювали у війні за незалежність Банґладеш проти Пакистану в 1971 році.
Згодом Верховний суд країни скоротив систему квот до 5% робочих місць, з яких 3% – для родичів ветеранів. Втім, попри це, на вихідних протести відновились. Демонстранти вимагали відставки прем’єра Шейх Хасіни після того, як на протестах в липні загинули понад 200 осіб.
Влада закрила освітні заклади по всій країні та оголосила вихідні з понеділка по середу. Також було введено комендантську годину та припинено роботу судів на невизначений термін. // ГлавкомTweet