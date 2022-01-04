Протесты в Казахстане охватили ключевые города: проводятся массовые задержания
После трех дней газовых протестов на западе Казахстана – в городах Мангистау, Жанаозене и Актау, акции оппозиции распространились на другие регионы страны, охватив и города республиканского значения, а также несколько региональных центров.
Об этом сообщает интернет-издание Vласть.kz.
Так, около сотни протестующих в бывшей столице — Алматы — собрались у ледового дворца, скандируя лозунги в поддержку протестующих в Мангистауской области. Туда подошла еще одна группа протестующих, но она была отрезана от основной группы полицейским спецназом и автобусами силовиков. После попытки двух групп объединиться, начались массовые задержания протестующих.
В Уральске около 500 человек собрались возле гипермаркета «Дина», расположенного на северо-восточной окраине 300-тысячного города. Затем колонна двинулась на площадь Абая в административном центре города.
Задержания прошли в городе Талдыкорган Алматинской области.
Собравшиеся жители также выразили недовольство ростом цен на продукты питания, требуя снизить их.
В админцентре Жамбылской области Таразе (бывший Джамбул) на юге страны, полиция задержала местных жителей и журналистов, которые собрались в знак солидарности с протестующими в Мангистауской области.
По данным Vласть.kz, в разных городах Казахстана протестующие перекрывали улицы, железнодорожные переезды и пути. В Кызылорде и Атырау протестующие несколько раз вступали в стычки с силовиками.
Напомним, в мае 2016 полиция Казахстана жестко подавила протесты и разогнала местный «Майдан».