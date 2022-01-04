​Протесты в Казахстане охватили ключевые города: проводятся массовые задержания

После трех дней газовых протестов на западе Казахстана – в городах Мангистау, Жанаозене и Актау, акции оппозиции распространились на другие регионы страны, охватив и города республиканского значения, а также несколько региональных центров.

Об этом сообщает интернет-издание Vласть.kz.

Так, около сотни протестующих в бывшей столице — Алматы — собрались у ледового дворца, скандируя лозунги в поддержку протестующих в Мангистауской области. Туда подошла еще одна группа протестующих, но она была отрезана от основной группы полицейским спецназом и автобусами силовиков. После попытки двух групп объединиться, начались массовые задержания протестующих.

сотни жителей группами двинулись в сторону расположенной в центре площади Исатая и Махамбета. Протестующие вступали в противостояние с силовиками, которые пытались блокировать им проход.

В Уральске около 500 человек собрались возле гипермаркета «Дина», расположенного на северо-восточной окраине 300-тысячного города. Затем колонна двинулась на площадь Абая в административном центре города.

Задержания прошли в городе Талдыкорган Алматинской области.

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В админцентре самой крупной области Казахстана —около 200 человек собрались на площади в юго-восточной части города, выразив поддержку протестующим в Мангистауской области, которые требуют снизить цены на газ, сообщает Радио Азаттык.

Собравшиеся жители также выразили недовольство ростом цен на продукты питания, требуя снизить их.

В админцентре Жамбылской области Таразе (бывший Джамбул) на юге страны, полиция задержала местных жителей и журналистов, которые собрались в знак солидарности с протестующими в Мангистауской области.

По данным Vласть.kz, в разных городах Казахстана протестующие перекрывали улицы, железнодорожные переезды и пути. В Кызылорде и Атырау протестующие несколько раз вступали в стычки с силовиками.

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Чтобы не дать протестующим координировать свои действия, власти заблокировали ключевые мессенджеры — Telegram, WhatsApp и Signal, а также пропадает мобильный интернет.

Напомним, в мае 2016 полиция Казахстана жестко подавила протесты и разогнала местный «Майдан».